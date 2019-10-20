Son Dakika Haberleri: Moldova'da oy verme işlemi sona erdi
Son Dakika Güncel Moldova'da oy verme işlemi sona erdi

Moldova'da oy verme işlemi sona erdi

55 dakika önce

Moldova'da yerel seçimler ve boşalan parlamento üyelikleri için düzenlenen ara seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

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Moldova'da yerel seçimler ve boşalan parlamento üyelikleri için düzenlenen ara seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Merkez Seçim Komisyonundan açıklanan ilk verilere göre, yaklaşık 2 milyon 800 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Moldova'da seçime katılım yüzde 41,68 oldu.

Komisyon, 898 belediye başkanıyla 11 bini aşkın belediye meclis üyesinin belirlenmesi için verilen oyların sayım işlemini sürdürüyor.

4 bölgede ara seçim

Moldova Parlamentosunda 4 milletvekillinin istifası nedeniyle 4 bölgede ara seçim yapıldı.

Eylem ve Dayanışma Partisi lideri Maya Sandu'nun Başbakan, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi lideri Andrey Nastase'nin İçişleri Bakanı olması nedeniyle milletvekillikleri düşmüştü.

Eski Demokrat Parti lideri Vladimir Plahotniuk'un yanı sıra bağımsız Milletvekili Viorel Melnik'in istifası nedeniyle de 101 üyeli parlamentoda toplam 4 sandalye boş kalmıştı.

Seçimlere, parlamentoda temsil edilen Rus yanlısı Sosyalist Parti (PSRM), Demokrat Parti (PDM), Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) dahil 46 parti katıldı.

Parlamento, Moldova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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