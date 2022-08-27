Moldova bağımsızlığının 31. yılını kutladı - Son Dakika
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Moldova bağımsızlığının 31. yılını kutladı

27.08.2022 21:04
Moldova bağımsızlığının 31. yılını kutladı

Moldova'da, ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin 31. yılı vesilesiyle tören düzenlendi.

Moldova'da, ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin 31. yılı vesilesiyle tören düzenlendi.

Başkent Kişinev'de düzenlenen törene, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun yanı sıra Başbakan Natalya Gavrilitsa, Parlamento Başkanı İgor Grosu, hükümet üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Sandu, burada yaptığı konuşmada, günün önemine işaret ederek "Moldova'yı insanları koruyan güçlü ve demokratik bir ülke olarak görmek istiyoruz." dedi.

Moldova'ya Avrupa Birliği'ne (AB) "adaylık statüsünün" verildiğine dikkati çeken Sandu, "Vatandaşlarımız, özgürlüğü ve demokrasiyi seçti. Hedeflere ulaşılması için Avrupa ortaklarımızın yardımına ihtiyacımız var. Moldova'nın AB ailesinde güçlü olabileceğinden eminiz." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Sandu, "Ukrayna'daki savaş bizlere özgürlüğün bedelini gösteriyor. Ukrayna'ya elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olduk ve tüm dünya küçük ülkemizin büyük kalbe sahip olduğunu gördü. Savaş, hayatımızı etkiledi. Savaş, krizler ve yoksulluk demektir. Moldova, özgür bir ülke ve bu bizim için güçtür." ifadesini kullandı.

Sandu, Moldova'da barış ve güvenliğin sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Gagauz Başkan'dan kutlama mesajı

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, Moldova halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Moldova'nın vatandaşlar için "ortak ev" olduğunu belirten Vlah, "Bu bayramı, Moldova'nın gelişmesi umuduyla kutluyoruz. Tüm imtihanların üstesinden geleceğimize ve ülkemizin geleceği olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılan Moldova'da parlamento, 27 Ağustos 1991'de bağımsızlık bildirgesini kabul etmişti.

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Kaynak: AA

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