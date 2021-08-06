Moldova'da yeni Başbakan Natalya Gavrilitsa oldu - Son Dakika

Moldova'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından yeni başbakanı ve kabineyi belirlemek üzere toplanan parlamento, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun başbakan olarak önerdiği Natalya Gavrilitsa'nın adaylığını onayladı.

Doğu Avrupa ülkelerinden Moldova'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından parlamento, yeni başbakanı ve kabineyi belirlemek üzere toplandı. Parlamentoda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun başbakan olarak önerdiği Natalya Gavrilitsa'nın adaylığı onaylandı. 101 sandalyeli parlamentoda, Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) 61 milletvekillinin oyuyla kabul edilen adaylığa, Sosyalist Parti ve Komünist Partisi'nden oluşan siyasi blok (BECS) karşı çıktı.

Gavrilitsa oylamadan önce yaptığı konuşmada, ülkenin yönetilmesiyle ilgili 4 yıllık planı sunarak, "Bu program, adalette reform çalışmaları, devlet kurumlarının yolsuzluktan temizlenmesi, yatırımlara yönelik teşvik, çalışma yerlerinin sayısının arttırılması, emekli maaşlarının artırılması, sosyal destek, salgınla mücadele gibi unsurlar içeriyor" dedi. Son 30 yılda devlet kurumlarının bazı siyasilerce zenginleşmek için kullanıldığını belirten Gavrilitsa, "Devlet kurumlarını yozlaşmış yetkililerden temizleyeceğiz. Yeni hükümet, yolsuzluk yapanları korumayacak. Yolsuzlukla biriktirilen kaynakları geri alacak ve bu parayla okul, yetimhane, kültür merkezleri yapacağız, yolları tamir edeceğiz" diye konuştu.

Parlamento toplantısı sonrasında yeni kabine üyeleri yemin etti. Yemin törenine Moldova hükümetinin daimi üyesi olan Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da katılırken, Parlamento Başkanı İgor Grosu da güvenoyu almasının ardından Gavrilitsa'yı tebrik ederek, yeni kabineye başarılar diledi.

Öte yandan 43 yaşındaki Gavrilitsa, Maya Sandu'nun Başbakanlık görevinde bulunduğu 2019 yılında Maliye Bakanı'ydı.

Erken genel seçimi PAS önde bitirdi

Moldova'da 11 Temmuz'da erken genel seçime gidilmiş, 20 parti, 2 blok ve 1 bağımsız aday meclisteki 101 sandalye için yarışmıştı. Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) seçimi önde bitirmiş, 63 sandalye kazanmıştı. Sosyalist Parti ve Komünist Partisi'nden oluşan siyasi blok (BECS) 32 sandalye kazanırken, Şor Partisi de 6 sandalyeye sahip olmuştu.

Moldova'da Başbakan krizi

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yerine göreve gelmişti. Dodon'un dönemindeki Başbakan İon Chicu ise Sandu'nun zaferinin ardından istifa etmişti. Chicu'nun istifasından sonra Sandu, 31 Aralık 2020'de Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici Başbakan olarak atamıştı. Sandu daha sonra, Natalya Gavrilitsa'yı başbakan adayı olarak önermiş ancak Gavrilitsa 11 Şubat'ta mecliste güvenoyu alamamıştı. Başbakanlık için ikinci bir aday önerilmiş fakat 25 Mart'taki meclis toplantısında milletvekili sayısının yeterli olmaması nedeniyle sorun yine çözülememişti. Son olarak 29 Mart'ta Sandu, meclisin feshedilmesine ilişkin gerekli şartların oluşup oluşmadığının tespiti için Moldova Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuş, mahkemeden meclisin feshedilmesi için uygun şartların oluştuğu kararının çıkmasının ardından parlamento feshedilmişti. Erken genel seçimlerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu. - KİŞİNEV