Son Dakika Haberleri: Moldova'da yeni hükümet göreve başladı
Son Dakika Güncel Moldova'da yeni hükümet göreve başladı - Son Dakika

Moldova'da yeni hükümet göreve başladı

6 saat önce

Moldova'da Başbakan İon Kiku yönetimindeki yeni hükümet göreve başladı.

Moldova'da yeni hükümet göreve başladı, System.String[]

Moldova'da Başbakan İon Kiku yönetimindeki yeni hükümet göreve başladı.

Sosyalist Partili ve Demokrat Partili 62 meclis üyesinin oyuyla seçilen Başbakan Kiku, Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Parlamento Başkanı Zinaida Greçanıy da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Dodon, kabulün ardından düzenlediği basın toplantısında, gerçekleştirilecek projelere ilişkin bilgi vererek, ülke ekonomisini geliştirmeyi ve halkın hayat standardını iyileştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Moldova'da Başbakan Maya Sandu'nun başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişiklik yapma girişiminden sonra Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok ACUM DA şi PAS'ın kurduğu koalisyon hükümeti, geçen hafta güvensizlik oylamasıyla düşürülmüştü.

Başbakan Kiku da geçen hafta Parlamentoda yapılan oylama sonucunda yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bardan kovulan alkollü adam, pompalı ile dehşet yaşattı
8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi 130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moldova'da yeni hükümet göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]