Moldova'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moldova'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika

Moldova'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

7 saat önce

Moldova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Moldova'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm, System.String[]

Moldova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığını bildirdi.

Dumbravyanu, kadının daha önce İtalya'ya seyahat ettiği bilgisini paylaşarak, ikamet ettiği köyün de karantinaya alındığını belirtti.

Böylece, 61 yaşındaki kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

Dün, Moldova'da virüs tespit edilen kişi sayısı 30 olarak açıklanmış, Moldova Parlamentosu, ülkede 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal (OHAL) kararı almıştı.

Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı         
09:55
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Moldova'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]