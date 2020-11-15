Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika

Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi

15.11.2020 23:57
Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi, System.String[]

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu'nun aday olduğu seçimde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başlayarak 21.00'de sona erdi. Sandıkların kapatılması ardından oy sayımına geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı seçimlerde oylama işlemi, 139'u yurt dışında, 42'si de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde toplam 2 bin 143 sandıkta gerçekleşti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin bulunduğu ülkede, seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 52,70 oldu.

Resmi sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimi kazanan aday, 45 gün içinde yemin ederek görevine başlayacak.

Varnitsa'da seçim merkezine giden yol bloke edildi

Bu arada, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Varnitsa köyünde seçim merkezine giden yolun bloke edildiği belirtildi.

Olaya özel kuvvetlerin müdahale ettiğinin kaydedildiği açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Intellect Group ve Spero Toplumsal Dernek tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre, seçim yarışında Sandu yüzde 55, Dodon yüzde 45 oy aldı. Ancak anketin, Transdinyester bölgesi ve yurt dışındaki seçmenleri kapsamadığı belirtildi.

"Yurt dışındaki ihlallerle ilgili bilgileri topluyoruz"

Öte yandan, Mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon, oy verme işleminin tamamlanması ardından yaptığı açıklamada, Sandu'dan ileride olduğunu iddia ederek, "Ülke içinde, Transdinyester ve diasporanın oyları hariç ilerideyiz." ifadesini kullandı.

İhlallerin yapıldığına işaret eden Dodon, "Özellikle yurt dışındaki ihlallerle ilgili bilgileri topluyoruz. Ne şekilde hareket edeceğimizi henüz kararlaştırmadık." dedi.

Dodon, vatandaşları seçim sonrası sükunete çağırdı.

"Diaspora, ülkede olup bitenleri önemsiyor"

Sandu ise seçmenlerin hem ülke içinde hem de ülke dışında yüksek katılım gösterdiğini belirterek, "Diasporadan 250 binden fazla kişi oyunu kullandı. Bu tarihi rekor. Vatandaşlar, ülkede olup bitenleri önemsediğini gösterdi." şeklinde konuştu.

Sandu, seçimlerde ihlallerin yapıldığını ve Merkez Seçim Komisyonunun bu ihlallere göz yumduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti. Seçimin ilk turuna katılım oranı yüzde 42,76 olmuştu.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, ilk turda Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oyla ikinci olmuştu.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

Dodon, 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

Transdinyester, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika


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