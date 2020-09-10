Moldova'dan gelen araçta kaçak içki ve et ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Moldova plakalı araçta, kaçak 210 şişe içki, 80 kilogram et ve et ürünü ile 5 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Moldova plakalı araçta, şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, kaçak 210 şişe içki, 80 kilogram et ve et ürünü ile 5 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Moldova uyruklu sürücü ile beraberinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.