Moldova'dan "hava köprüsü" ile 134 Ukraynalı mülteci Almanya'ya ulaştı - Son Dakika

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan kaçarak Moldova'ya ulaşan 134 mülteci ilk kez hava yoluyla doğrudan Almanya getirildi.

Çoğu çocuk ve kadın olan mültecileri, Frankfurt Havalimanı'nda Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock karşıladı.

Faeser yaptığı açıklamada, Moldova'dan bir "hava köprüsü" başlattıklarını ve 134 mültecinin güvenli şekilde Frankfurt'ta getirildiğini belirterek, "Başka uçuş bağlantıları için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Almanya mültecilerin Avrupa'da adil dağıtılması konusunda merkez olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mültecilerin yaşadığı korkunç acıdan dolayı kısa mesafeler katetmelerini, hızlı tedavi edilmelerini ve iyi şekilde barınmalarını sağlamak istediklerini belirten Faeser, "Her şeyden önce mülteci çocukların, kadınların, yaşlıların ve engelli insanların acil yardımımıza ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Baerbock da Moldova'dan hava yoluyla Ukraynalı mültecilerin Frankfurt'a getirildiğine işaret ederek, " Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra ABD ve Kanada da mültecileri alacak." dedi.

Baerbock, kısa süre önce Moldova'ya yaptığı ziyarette Ukrayna sınırında çocuklarıyla Rus tanklarından kaçan insanlarla konuştuğunu ve orada "insani hava köprüsü" kurulacağını duyurduğunu belirterek, bu ilk uçuşun "bu karanlık dönemde insanlığın parlayan işareti olduğunu", başka uçuşların da bunu takip edeceğini söyledi.

Mültecilerin daha sonra Rheinland-Pfalz eyaletinde Bitburg kentindeki mülteci yurduna götürüldüğü bildirildi.

Almanya, Moldova'ya 2 bin 500'e kadar mülteci alabileceğini bildirmişti.