Moldova'dan Türk iş adamlarına davet - Son Dakika
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Moldova'dan Türk iş adamlarına davet

17 dakika önce

Moldova Ankara Büyükelçisi olarak bir ay önce atanan Dimitri Croitor, ilk ziyaretini Samsun'a gerçekleştirdi.

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Moldova Ankara Büyükelçisi olarak bir ay önce atanan Dimitri Croitor, ilk ziyaretini Samsun'a gerçekleştirdi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile bir araya gelen Büyükelçi Croitor, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, beraberindeki heyet ile birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Bir ay önce atandığı Ankara Büyükelçiliği sonrası ilk ziyaretini Samsun'a gerçekleştiren Dimitri Croitor, makamında ziyaret ettiği Murzioğlu ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Murzioğlu: "İşbirliğine hazırız"


Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin öne çıkan sektörleri ve ekonomik yapısı hakkında heyeti bilgilendirdi. Türkiye'nin son dönemde Moldova ile hem ihracatta hem de ithalatta ciddi ilişkiler içinde olduğuna vurgu yapan Başkan Murzioğlu, "Öncelikle sizleri Samsun'da ağırlamaktan dolayı ve ilk ziyaretinizi de bize yapmanızdan dolayı teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. İki ülke arasındaki ticaret giderek artıyor. Önümüzdeki zamanı inşallah iki ülke olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Odamız, Türkiye'de Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'ni yürüten Odalardan bir tanesi. Moldova'da da bu proje yürütülüyor. Proje çerçevesinde beraber işbirliği içinde çalışarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sizlerin önerilerinizi değerlendireceğiz. Bizler de neler yapabileceğimizi, ilişkilerimizi daha iyi yerlere nasıl getirebileceğimizi kendi aramızda değerlendireceğiz. Ektiğimiz tohumlar kısa sürede büyüyerek meyve verecektir. Bundan hiç kuşkum yok. Bunun için de biz Oda olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.


Hedef 1 milyar dolar


Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Erkan Malkoç, Kerem Tüfekçi ve Zafer Dilmen'in de bulunduğu ziyarette konuşan Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğru yere gelmişiz. Samsun'a sizlerle tanışmaya, neler yapabilirizi konuşmaya geldim. Cumhurbaşkanlarımızın arası çok iyi. Aralarında çok iyi bağlar var. Geçen yıl ülkemiz Cumhurbaşkanı, iş insanlarımızla birlikte Türkiye'ye geldi. Yapılan ziyarette iki ülke arasında stratejik komite kuruldu. 500 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 1 milyar dolar olarak hedeflendi. Bunun için de bizlere talimat verildi, yol gösterildi. Bunu bizler yapacağız, birlikte başaracağız. Bizim köklerimiz bir. Bir ağacız, sadece dallarımız başka. Moldova, Avrupa'nın göbeğinde olan bir ülke ve yatırım imkanları ve iş insanlarına sağlanan imkanlar oldukça iyi. Sizleri, ülkemize davet ediyorum. Bu ziyaretin önümüzdeki dönem için iyi bir başlangıç olmasını umuyorum" diye konuştu.


Sunum yapıldı


Ardından da Moldova Ankara Büyükelçiliği Ticari ve Ekonomik İşbirliği Birinci Sekreteri Corina Prigorshi, ülkenin yatırım fırsatları hakkında sunum gerçekleştirdi. Ziyaret sonunda ise, Büyükelçi Croitor ve Başkan Murzioğlu, birbirlerine anı takdiminde bulundu. - SAMSUN

Moldova, Ankara, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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