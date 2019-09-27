Son Dakika Haberleri: Moldova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ zanlısına 8 yıl 3 ay hapis
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Moldova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ zanlısına 8 yıl 3 ay hapis

57 dakika önce

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Moldova devleti tarafından Türkiye'ye teslim edilen ve ardından tutuklanan Sedat Hasan Karacaoğlu yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Moldova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ zanlısına 8 yıl 3 ay hapis, System.String[]

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Moldova devleti tarafından Türkiye'ye teslim edilen ve ardından tutuklanan Sedat Hasan Karacaoğlu yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Moldova devleti tarafından uluslararası casusluk yaptığı iddiasıyla Türkiye'ye teslim edilen ve ardından tutuklanan Sedat Hasan Karacaoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutulu sanık Sedat Hasan Karacaoğlu ve avukatı katıldı.


Duruşmada savunma yapan sanık Karacaoğlu, "Terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğini kesinlikle kabul etmiyorum. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.


Davaya ilişkin savunma yapan sanık avukatı, "Mütalaanın mahkumiyet için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Mütalaada, Moldova'daki genel müdürlük yardımcılığıyla ilgili herhangi bir evrak yok. Örgüt üyeliği ve casusluktan beraatini istiyorum. Hükümle birlikte tahliyesini istiyorum" dedi.


Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Karacaoğlu, "Ben Türkiye'de bir gün bile çalışmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karacaoğlu'nun 'Uluslararası casusluk' suçunu işlediğinin sabit olmaması sebebiyle beraatine karar verdi.


Mahkeme heyeti, her ne kadar sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği yapma' suçundan dava açılsa da yeterli delil bulunmaması sebebiyle 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan karar verilmesine yer olduğunu belirterek 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

Moldova, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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