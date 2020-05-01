Moldova'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşından ilgililere teşekkür - Son Dakika

Moldova'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Bayburt'ta yurda yerleştirilen Nazım Yüce, gösterilen ilgiden dolayı sosyal medya hesabı üzerinden ilgililere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Moldova'dan Türkiye getirilerek, Bayburt'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda karantinaya alınan 51 yaşındaki Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilgililere teşekkür etti.

Yüce, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün ramazanın 8. günü ve bizlerin karantinada geçirdiği 8. Gün. Bu güne kadar burada bizler için yapılmış bu organizasyonda başta Sayın Bayburt Valisi olmak üzere, bizlere burada sıkılmadan vakit geçirmemiz için eksiksiz bir şekilde canla başla çalışan yurt görevlilerine en kalbi duygularımla saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. İlelebet var olsun, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Herkesin hayırlı, huzurlu, sağlıklı ramazanlar geçirmesini ve bayrama kavuşmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. "