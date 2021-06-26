Moldova Eski Teknik Direktörü'nden Kartal'a ziyaret - Son Dakika

Moldova Milli Takımı eski teknik direktörü ve aynı zamanda Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü'nün yeğeni Engin Fırat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Görüşme sırasında Kartal'da spor adına yapılan projeleri yakından takip ettiğini ve çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Engin Fırat, Başkan Yüksel'e spora ve sporcuya verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

"KARTAL SPORA VE SPORCUYA UYUMLU BİR KENT OLACAK"

Kartal'da spor bilincini ve aktivitelerini artırmak amacı ile projelere teker teker hayat verdiklerini ifade eden Yüksel, "Kartal genç, yaşlı, çoluk çocuk tüm komşularımızın sporun farklı alanlarında yer alabileceği, yapısı itibarı ile spora ve sporcuya uyumlu bir kent olacak" dedi.

Görüşmenin sonunda Moldova Milli Takımında iki sezon boyunca görev yapan Engin Fırat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüksel, Fırat'a kariyerinde başarılar diledi.