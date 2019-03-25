Son Dakika Haberleri: Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Hincu: "Moldova Futbolunda Yeni Nesil Çıkarmak Zorundayız"

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Hincu: "Moldova Futbolunda Yeni Nesil Çıkarmak Zorundayız"

19 dakika önce

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Dragos Hincu, "Moldova futbolu yeniden yapılanma sürecinde.

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Hincu:
Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Dragos Hincu, "Moldova futbolu yeniden yapılanma sürecinde. Biz de alttan yeni bir nesil çıkarmak zorundayız. Bunun için de bir yıla ihtiyacımız var" dedi.

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Dragos Hincu, Türkiye maçı öncesi İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Gruptaki ilk maçları olan Fransa yenilgisini unuttuklarını söyleyen Hincu, "Gruptaki ilk maçımızda, son Dünya Şampiyonu Fransa ile oynadık ve evimizde mağlup olduk. Biz maç maç bakıyoruz önümüze. O maçı unuttuk. Şu anda Türkiye maçına odaklandık. Epureanu'nun eksikliği bizim için üzücü. Çok fazla büyük liglerde oynayan yıldız isimlerimiz yok. Bu tip oyuncuların eksikliğini hissedeceğiz. Ama bu akşam yerinde oynayan arkadaşımız da elinden geleni yapacak ve onun eksikliğini hissettirmeyecektir" dedi.

Moldova futbolunda yeni bir yapılanmaya yelken açtıklarını belirten Hincu, "Moldova futbolu yeniden yapılanma sürecinde. Bazı oyuncularımız yavaş yavaş futbolu bırakıyor. Biz de alttan yeni bir nesil çıkarmak zorundayız. Genç oyuncularımız gelecektir. U21'den oyunculara da şans vermeye başladık. Bunun oturması için bir yıla daha ihtiyacımız var. Bu grup maçları ve bu süreç, yeniden yapılandırma için bize faydalı olacaktır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

Futbol, Futbol Federasyonu, Moldova, Spor
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