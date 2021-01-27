Moldova, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini şubatta başlatmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Moldova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin şubatta başlaması için hazırlık yapılıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 8 Mart 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 18 Mart 2020'de gerçekleştiği ülkede, tüm vatandaşlar ücretsiz aşı olabilecek.

Gönüllülük esasına dayanan aşılama süreci, şubatta başlayacak.

Üç etaptan oluşacak aşılamanın birinci aşamasında, sağlık ve sosyal yardım sektöründe çalışanlar aşı olabilecek.

İkinci aşamaya, 60 yaş üstü vatandaşlar ile ülkenin güvenlik ve savunma alanında çalışanlar katılabilecek üçüncü aşamada ise tüm vatandaşlara aşı vurulabilecek.

Aşılamanın, Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" aşısıyla yapılacağını belirtiliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Moldova'ya getirilecek aşılarla vatandaşların yüzde 20'si aşılanacak.

Vatandaşların diğer kısmı için ise hükümet aşı satın alacak.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya'dan 200 bin doz aşının Moldova'ya ulaştırılması bekleniyor.

Moldova'nın Transdinyester bölgesine Rus yapımı aşısı ulaştırılacak

Öte yandan, Rusya'da Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünce geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısının tescili için Moldova Sağlık Bakanlığına başvuru yapıldığı ifade edildi.

Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesine de Sputnik V aşısının ulaştırılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester bölgesinde yaşayanlara Sputnik V aşısı yapılmasına karşı çıkmadıklarını dile getirmişti.

Toplam 156 bin 972 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, şimdiye kadar 147 bin 380 kişi iyileşti, 3 bin 381 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.