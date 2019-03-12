Son Dakika Haberleri: Moldova'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Moldova'nın Aday Kadrosu Açıklandı

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de ağırlayacağı Moldova'nın aday kadrosu belli oldu.

Moldova'nın Aday Kadrosu Açıklandı, System.String[]


A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de ağırlayacağı Moldova'nın aday kadrosu belli oldu.

22 Mart Cuma günü gruptaki ilk maçını Fransa'ya karşı oynayacak Moldova A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexandru Spiridon tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:

KALECİ:

Alexei Koşelev (Fortuna Sittard), Stanislav Nama'co (FK Zeta), Dumitru Celeadnic (FC Sheriff)

DEFANS:

Veaceslav Posmac, Artiom Rozgoniuc (FC Sheriff), Dinu Graur, Artur Craciun, Sergiu Platica (Milsami Orhei), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Oleg Reabciuk (Porto), Ion Jardan (FC Petrocub Hince'ti)

ORTA SAHA:

Catalin Carp (Ufa, Rusia), Eugen Cebotaru (FC Sibir Novosibirsk), Gheorghe Anton (FC Sheriff), Artur Ionita (Cagliari), Iaser 'urcan (FC Petrocub Hince'ti), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Constantin Sandu (Speran'a Nisporeni), Radu Ginsari (Hapoel Haifa), Eugeniu Cociuc (Sebail FK)

FORVET:

Ion Nicolaescu (FK Şahtyer Soligorsk), Vitalie Damaşcan (Torino), Vladimir Ambros (FC Petrocub Hince'ti), Nicolae Milinceanu (FC Chiasso) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

Futbol, A Milli Futbol Takımı, Eskişehir, Moldova, Spor
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