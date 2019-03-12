Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Bolboceanu Hatay'da

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.



Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Doğan ziyarette, tarihin en eski yerleşim alanlarından biri olan, her dinden ve kültürden vatandaşların karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde yaşadığı medeniyetler kenti Hatay'da Bolboceanu'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Büyükelçi Bolboceanu da, tarih ve kültür açısından çok önemli bir şehir olan Hatay"da gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini ifade ederek, kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

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