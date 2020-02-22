Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor'dan ASKON'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor'dan ASKON'a ziyaret - Son Dakika

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor'dan ASKON'a ziyaret

7 saat önce

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru'yu ziyaret etti.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor'dan ASKON'a ziyaret, System.String[]

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru'yu ziyaret etti.

Ziyarette Croitor, Samsun'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Moldova ile Türkiye ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu aktaran Croitor, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar hedeflendiğini anlattı.

Croitor, "Bunu bizler yapacağız, birlikte başaracağız. Bizim köklerimiz bir. Bir ağacız, sadece dallarımız başka. Moldova, Avrupa'nın göbeğinde olan bir ülke ve yatırım imkanları ve iş insanlarına sağlanan imkanlar oldukça iyi. Sizleri, ülkemize davet ediyorum." dedi.

Doğru ise Türkiye'nin son dönemde Moldova ile hem ihracatta hem de ithalatta ciddi ilişkiler içinde olduğuna kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaretin giderek arttığına işaret eden Doğru, "Önümüzdeki zamanı inşallah iki ülke olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Beraber iş birliği içinde çalışarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sizlerin önerilerinizi değerlendireceğiz. Bizler de neler yapabileceğimizi, ilişkilerimizi daha iyi yerlere nasıl getirebileceğimizi kendi aramızda değerlendireceğiz. Ektiğimiz tohumlar kısa sürede büyüyerek meyve verecektir." diye konuştu.

Ahmet Alp, Moldova, Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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