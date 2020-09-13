Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 264 artarak 42 bin 978'e, ölen sayısı da 6 artışla 1123'e yükseldi.

412 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 31 bin 330'a ulaştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 47 bin 287'ye çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 245 artarak 47 bin 287'ye, ölü sayısının da 2 artarak 390'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 355 artarak 43 bin 866 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği bildirildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 3 bin 31 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Belarus'ta vaka sayısı 74 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 198 artarak 74 bin 173'e, ölenlerin sayısı 6 artışla 750'ye yükseldi.

37 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 72 bin 584'ye ulaştı.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, son 24 saatte 155 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 38 bin 377'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 149 artarak 35 bin 756, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 artarak 562 olduğu belirtildi.

Bugüne kadar 1 milyon 9 bin 478 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2009 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı bu ay 200'ün altında seyrediyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 9 bin 49'a çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki vaka sayısı 35 artarak 9 bin 49'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 34 artarak 7 bin 86'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 72 ölümün gerçekleştiği ülkede 1161 kişinin tedavisi sürüyor.