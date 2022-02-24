Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı - Son Dakika
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Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı

24.02.2022 13:29
Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı

Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ülkenin hava sahasını kapatma kararı aldı.

Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ülkenin hava sahasını kapatma kararı aldı.

Moldova Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spınu, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin kararının yerel saatle 12.00'da uygulamaya konulacağını ve bu saatten itibaren hava sahasının kapatılacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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