Son Dakika Haberleri: Moldova Teknik Direktörü Spiridon İddialı Konuştu

Moldova Teknik Direktörü Spiridon İddialı Konuştu

58 dakika önce

Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Moldova Teknik Direktörü Spiridon İddialı Konuştu, System.String[]
Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Spiridon, Türkiye karşısında kazanacak güçlerinin olduğunu ve bunu başarabileceklerini söyledi. EURO 2020 Elemeleri'ne Fransa karşısında ağır bir yenilgiyle başlayan Moldova yarın Türkiye Milli Takımı karşısında puan arayacak. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Şenol Güneş'in gelir gelmez Türkiye Milli Takımını olumlu yönde etkilediğini söyledi. Spiridon, "Şuan takımı öğrenmek için çok yöntem var. Türkiye'yi tanımak için Epureanu'yu sormanıza gerek kalmadı. Çok üzgünüm bizimle bir arada olmadığı için. Bize çok yardım edebilirdi. Arnavutluk ile oynadığı oyunu incelemeye başladık. Pozitif olduğumuzda her şey olabilir. Oyunu kaybettik bunun için üzgünüz ve yarın ki oyunu daha iyi oynayabileceğimiz şekilde bekliyoruz. Yarın kazanacağımızı düşünüyoruz. Oyunun elementleri Şenol Güneş geldikten sonra bir şey kattığını düşünüyoruz. Arnavutluk maçında gördük bunu. Forvet oyuncularından da görebiliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

Şenol Güneş, Türkiye, Moldova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş'in Okay Yokuşlu Raporu Ortaya Çıktı A Milli Futbol Takımının Moldova Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf "Dünya Kupası'na Yetişemem" Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 20:19:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moldova Teknik Direktörü Spiridon İddialı Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]