Moldova, Transdinyester'deki patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı - Son Dakika
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Moldova, Transdinyester'deki patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı

26.04.2022 18:58
Moldova, Transdinyester'deki patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'de dün ve bugün meydana gelen patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'de dün ve bugün meydana gelen patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'de art arda ikinci günde de patlamalar meydana gelmişti. Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında konuşan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Ukrayna sınırında meydana gelen patlamalar sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Moldova topraklarına sıçrama endişesi artarken, Moldovalılara sakin olmaları çağrısında bulundu. Sandu, patlamaları Transdinyester'i istikrarsızlaşmasından çıkar sağlayacak olan çeşitli grupların parmağı olduğunu ifade etti.

Güvenlik Konseyi ise, Transdinyester ile Moldova arasındaki bölge yakınlarında devriyelerin ve kritik altyapı üzerinde güvenlik kontrollerinin artırılmasını tavsiye etti.

Transdinyester'in sözde yönetimi Ukrayna'yı suçladı

Transdinyester sözde Başkanı Vadim Krasnoselsky Rus basınına yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırılar konusunda Ukrayna'yı suçlayarak, "Bu saldırıların izleri Ukrayna'ya gidiyor. Bu saldırıyı organize edenlerin amacının Transdinyester'i çatışmaya sürüklemek olduğunu varsayıyorum" dedi.

Transdinyester'de art arda patlamalar

Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'de dün Devlet Güvenlik Bakanlığı merkez binası önünde bir dizi patlama meydana gelmiş, binanın camlarının ve kapılarının hasar aldığı görülmüştü. Ukrayna, patlamaları Rus güvenlik servislerinin planlı bir provokasyonu olarak nitelendirmişti. Bugün ise, Grigoriopol ilçesine bağlı Mayak köyünde 1960'larda inşa edilen Sovyet döneminden kalma 14 radyo yayın merkezinden biri olan Transdinyester Radyo ve Televizyon Merkezi'nde iki ayrı patlama meydana gelmiş, iki radyo anteni hasar almıştı. Söz konusu patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Öte yandan Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeyi hiçbir ülke tanımıyor. Moldova'nın bir parçası olarak tanınan Transdinyester'de Rusya, 1990'ların başından beri askeri varlığını sürdürüyor. - KİŞİNEV

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Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı Son dakika haberi: Moldova Güvenlik Konseyi Transdinyester bölgesindeki saldırılar nedeniyle toplanacak Son dakika haberi: Moldova Güvenlik Konseyi Transdinyester bölgesindeki saldırılar nedeniyle toplanacak

Transdinyester, cumhurbaşkanı, Moldova, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Moldova, Transdinyester'deki patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı - Son Dakika


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