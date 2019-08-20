Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor
1 saat önce
Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Brınzan, "TürkAkım'dan doğal gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz.
Moldova Ekonomi
ve Altyapı Bakanı Brınzan, "TürkAkım'dan doğal gaz almak için Gazprom
'la görüşüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:44
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