Son Dakika Haberleri: Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor

1 saat önce

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Brınzan, "TürkAkım'dan doğal gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz.

Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor, System.String[]
Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Brınzan, "TürkAkım'dan doğal gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz." dedi.
Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi, Gazprom, Moldova, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı
Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:40:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]