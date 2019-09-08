Moldova-Türkiye maçına İtalyan hakem
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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:14 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Maurizio Mariani üstlenecek.
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