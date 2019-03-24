Son Dakika Haberleri: Moldova, Türkiye Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Moldova, Türkiye Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

38 dakika önce

Moldova A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Moldova, Türkiye Maçının Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Moldova A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında yarın, A Milli Takım'a konuk olacak Moldova, bu mücadelenin son çalışmasını gerçekleştirdi.

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:38 Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir, Türkiye, Moldova, Spor
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