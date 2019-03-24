Moldova, Türkiye Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
38 dakika önce
Moldova A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Moldova A Milli Futbol Takımı
, yarın Türkiye
ile Eskişehir
'de yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında yarın, A Milli Takım'a konuk olacak Moldova, bu mücadelenin son çalışmasını gerçekleştirdi.
Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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