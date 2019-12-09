Son Dakika Haberleri: Moldova-Ukrayna sınırında Türk vatandaşı yakalandı
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Moldova-Ukrayna sınırında Türk vatandaşı yakalandı

6 saat önce

Moldova'dan Ukrayna'ya kaçak yollarla girmeye çalışan bir Türk vatandaşı ve bir Moldova vatandaşı, sınır muhafızlarınca yakalandı.

Moldova-Ukrayna sınırında Türk vatandaşı yakalandı, System.String[]

Moldova'dan Ukrayna'ya kaçak yollarla girmeye çalışan bir Türk vatandaşı ve bir Moldova vatandaşı, sınır muhafızlarınca yakalandı.


Ukrayna'nın Moldova sınırlarında, sınır ihlalinin yapıldığı istihbaratını alan Belgorod-Dnestrovskiy Sınır Muhafızlar Birimi, bölgede kameralarla ve köpeklerle yaptığı operasyonda bir Türk vatandaşını bir de Moldova vatandaşını kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Türk vatandaşının, Ekim ayında yine sınır ihlali sebebiyle gözaltına alındığı ve ülkeye girişinin 5 yıl yasaklandığı anlaşıldı. 45 yaşındaki Moldova vatandaşını ise Luçinske Sınır Muhafızları tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Moldova vatandaşına da sınırları ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl ülkeye giriş yasağı kondu. Yakalandığı bölgeden Kuçurgan Sınır Kontrol Noktası'na getirilen vatandaş, Moldovalı muhafızlara teslim edildi.


Geçtiğimiz aylarda ise Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türk vatandaşlarının sınırda yaşadıkları problemlerle ilgili Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı ile bir toplantı gerçekleştirmişti. - KİEV

Ukrayna, Moldova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
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