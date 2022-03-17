Moldova ve Frontex sınır gözetimi için anlaşma yaptı - Son Dakika
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Moldova ve Frontex sınır gözetimi için anlaşma yaptı

17.03.2022 22:42
Moldova ve Frontex sınır gözetimi için anlaşma yaptı

Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı (Frontex) ile Moldova, Ukraynalı mülteci akını nedeniyle sınır gözetimi konusunda iş birliği için anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı (Frontex) ile Moldova, Ukraynalı mülteci akını nedeniyle sınır gözetimi konusunda iş birliği için anlaşmaya vardı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle şimdiye kadar Ukrayna'dan kaçan 3 milyonu aşkın kişiden 300 binden fazlasının Moldova'ya sığındığı, bu ülkenin hem gelenlerin yüksek sayısı hem de aktif bir savaş bölgesiyle bir sınırı paylaşması dolayısıyla zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bu nedenle Moldova makamlarını desteklemek için Frontex ekiplerinin daha fazla sayıda konuşlandırılmasına izin verecek bir anlaşma yapılığı ifade edilirken bu gücün, sınırdan geçen kişilerin taranması, kayıt altına alınması, kimlik kontrolleri ve sınır gözetim görevleri, bilgi toplama ve bilgi alışverişinde yardım gibi görevleri olacağı kaydedildi.

Moldova dün de Ukrayna ile AB'nin elektrik şebekesine bağlanmıştı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Mülteci, Moldova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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