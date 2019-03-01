Moldovalı Bankamatik Dolandırıcılarına Operasyonu

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA- İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı 2 farklı operasyonda banka kartı kopyalayan ve oltalama yöntemiyle toplam 85 kişinin hesabından yaklaşık 550 bin lira çaldığı belirlenen 4'ü Moldova uyruklu 6 kişiyi yakaladı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA- İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı 2 farklı operasyonda banka kartı kopyalayan ve oltalama yöntemiyle toplam 85 kişinin hesabından yaklaşık 550 bin lira çaldığı belirlenen 4'ü Moldova uyruklu 6 kişiyi yakaladı.



43 KİŞİNİN KARTLARINDAN 350 BİN LİRA



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk operasyonu 20 Şubat'ta yaptı. Yaklaşık 5 aydır takip altında olan Moldova uyruklu 4 kişinin banka ATM cihazlarına yerleştirdiği kopyalama aparatı, kamera düzenekleriyle banka müşterilerinin kart bilgilerini ele geçirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Dennis M. liderliğindeki M.B., N.S. ve E.C. isimli şüphelilerin elde etikleri bilgelerle kopya kartlar üreterek bankamatiklerden para çektiği görüntülere ulaştı. Bunun üzerine operasyon yapan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.



6 AY ÖNCEDE VURGUN YAPIP KAÇMIŞLAR



Moldova uyruklu şüphelilerin yaklaşık 6 ay öncede benzer yöntemler kullanarak, dolandırıcılık yaptıkları daha sonra yurtdışına çıkarak yakalanamadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu zamana kadar toplam 215 kişinin bilgilerine ulaştıkları, 43 kişinin kartlarının kopyalarından 350 bin lira para çektiği tespit edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kart kopyalama aparatı, manyetik şeritler ve 20 bin lira para ele geçirdi.



OLTALADIKLARI KİŞİLERİN KARTLARINDAN ALIŞVERİŞ YAPTILAR



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün yaptığı ikinci operasyonda, sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer reklamlar vererek, bu reklamlara tıklayan kişileri oltalama yapılan (Phishing) sitelere yönlendirip vatandaşların hesap ve banka bilgilerini elde ederek alışveriş sitelerinden cep telefonu, bilgisayar gibi malzemeler alarak dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri E.B. ve B.Y. isimli şüphelileri belirleyerek yakalanması için operasyon düzenledi.



KURYEYLE BİRLİKTE GELEN POLİS GÖZALTINA ALDI



Şüphelilerin adreslerine internetten alışveriş geleceğini belirleyen polis ekipleri kuryeyle birlikte şüphelilerin kapısına gelerek şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheli E.B. ve B.Y.'nin yapılan sorgulamasında 42 kişinin hesaplarından yaklaşık 200 bin lira alışveriş yaptıkları belirlendi.



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden Moldova uyruklu D.M. ile M.B. tutuklanırken diğer 2 Moldovalı ise sınırdışı edildi. Diğer operasyonda gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı.



BANKAMATİKLERDEN PARA ÇEKERKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR



Polis ekiplerinin Moldova uyruklu şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde kart kopyalama düzenekleri ele geçirmesi kaydedildi. Öte yandan banka güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde şüphelilerin bankamatiklerden kopyaladıkları kartlardan para çekerken çekilen görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.





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