Moldovalı gelin Müslüman oldu - Son Dakika
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Moldovalı gelin Müslüman oldu

6 saat önce

Almanya'da Afşinli genç ile tanışıp evlenen Moldova vatandaşı Bişa Nicolea, Afşin Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu, "Meryem" ismini aldı.

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Almanya'da Afşinli genç ile tanışıp evlenen Moldova vatandaşı Bişa Nicolea, Afşin Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu, "Meryem" ismini aldı.


Çalışmak için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Almanya'ya giden Emrah Çoban, Moldova vatandaşı Bişa Nicolea ile tanışarak evlendi. Daha sonra eşiyle birlikte Afşin'e gelen Bişa Nicolea, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi.


Resmi işlemleri tamamlayarak Afşin İlçe Müftülüğüne başvuran Bişa, Müftü Hayrullah Balta şahitliğinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Müftülük makamında düzenlen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bişa, adını Meryem olarak düzeltti.


İslam'ı seçen Meryem Çoban'ı kutlayan Müftü Hayrullah Malta, "Genç kızımızı bu güzel kararından dolayı tebrik ediyorum, kendisi araştırmış ve İslam dininin hak olduğuna inanarak Müslüman olmaya karar vermiş. Hayırlı ve mübarek olsun" dedi.


Yıldırım, daha sonra Meryem Çoban'a ihtida belgesini takdim ederek, çiftin dini nikahını kıydı. - KAHRAMANMARAŞ

Almanya, Meryem, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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