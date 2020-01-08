Moldovalı gelin Nicolea, Müslüman olup Meryem adını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moldovalı gelin Nicolea, Müslüman olup Meryem adını aldı - Son Dakika

Moldovalı gelin Nicolea, Müslüman olup Meryem adını aldı

6 saat önce

Kahramanmaraşlı bir Türkle Almanya'da evlenen Moldovalı Bişa Nicolea, Müslüman olarak "Meryem" ismini aldı.

Moldovalı gelin Nicolea, Müslüman olup Meryem adını aldı, System.String[]

Kahramanmaraşlı bir Türkle Almanya'da evlenen Moldovalı Bişa Nicolea, Müslüman olarak "Meryem" ismini aldı.

Çalışmak için Afşin ilçesinden Almanya'ya giden Emrah Çoban, Moldova uyruklu Nicolea ile tanışarak orada evlendi. Daha sonra eşiyle Afşin'e gelen Bişa Nicolea, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi.

Resmi işlemleri tamamlayarak Afşin Müftülüğüne başvuran Nicolea için müftü Hayrullah Balta şahitliğinde "ihtida" töreni düzenlendi. Burada kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bişa Nicolea, "Meryem" adını aldı.

Müftü Balta, yaptığı konuşmada, "Yeni adıyla Meryem kardeşimiz artık Müslüman oldu. Kendisini almış olduğu bu karardan kutluyorum." dedi.

Hayrullah Balta, daha sonra Meryem Çoban'a ihtida belgesini takdim ederek, çiftin dini nikahını da kıydı.

Almanya, Meryem, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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