Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti - Son Dakika
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Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti

19.10.2022 10:26
Moldovalı Gheorghita İslamiyeti seçti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Moldova vatandaşı Daniel Gheorghita, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Moldova vatandaşı Daniel Gheorghita, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen ihtida törenine 26 yaşındaki Gheorghita, Müftü Yardımcısı Ahmet Özvarinli ve ilgililer katıldı.

Özvarinli'nin, İslam'ın şartları hakkında verdiği bilginin ardından kelimeişehadet getiren Gheorghita, Müslüman oldu.

Gheorghita'ya ihtida belgesini veren Özvarinli, iyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak esaslarına uyulması, bunun için de İslamın temel esaslarını öğrenmeye devam edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Özvarinli daha sonra Gheorghita'ya, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

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Kaynak: AA

Nevşehir, Moldova, Güncel, Son Dakika

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