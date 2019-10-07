Moldovalı Ghermec Müslüman oldu

Moldova vatandaşı Svetlana Ghermec, Giresun Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak "Dilek" adını aldı.

Müftülük binasında gerçekleştirilen törende, Kelime-i Şehadet getirilmesi ve dua edilmesinin ardından Ghermec'e ihtida belgesi takdim edildi.

Giresun Müftüsü Muhittin Oral, burada yaptığı konuşmada, İslamiyet'i tercih eden Ghermec'i tebrik ederek, "Özgür iradesiyle araştırarak İslamiyet'i tercih etmiş. Sorumluluk sahibi kardeşlerimizin de kendisine destek olmaları gerekir." dedi.