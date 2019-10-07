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Moldovalı Ghermec Müslüman oldu

2 saat önce

Moldova vatandaşı Svetlana Ghermec, Giresun Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak "Dilek" adını aldı.

Moldovalı Ghermec Müslüman oldu, System.String[]

Moldova vatandaşı Svetlana Ghermec, Giresun Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak "Dilek" adını aldı.

Müftülük binasında gerçekleştirilen törende, Kelime-i Şehadet getirilmesi ve dua edilmesinin ardından Ghermec'e ihtida belgesi takdim edildi.

Giresun Müftüsü Muhittin Oral, burada yaptığı konuşmada, İslamiyet'i tercih eden Ghermec'i tebrik ederek, "Özgür iradesiyle araştırarak İslamiyet'i tercih etmiş. Sorumluluk sahibi kardeşlerimizin de kendisine destek olmaları gerekir." dedi.

Moldova, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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