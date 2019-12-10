Moldovalı hırsızlık şüphelileri kamerada

FATİH'te 4 ayrı iş yerinden toplam 750 bin lira çalan Moldovalı 3 kişiden 1'i yakalandı. Kick boksçu İvan B. gözaltına alınırken, polis diğer 2 şüpheliyi arıyor. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği son aylarda 4 iş yerinden toplam 750 bin lira çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızların kameralara sprey sıkarak bozmaya çalışmaları, kasaları bir çuvala koyarak dışarı çıkarmaları yer aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri çalışmada kimliğini belirlendikleri İvan B. adlı şüpheliyi yakalamak için bir eve baskın yaptı. Hırsızlık şüphelisi İvan B.(26) ile baskın sırasında evde bulunan kız arkadaşı Chistina G.(20) ile Janna G.(40) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada boş bir kasa ile 10 bin lira ele geçirildi.

Soruşturma sırasında 4 yıl önce Türkiye'ye geldiği tespit edilen İvan B.'nin ülkesinde kick boksçu olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medya hesabında İvan B.'nin antrenman yaparken görüntüleri yer aldı.

TUTUKLANDI

Öte yandan şüpheli İvan B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı .Chistina G.ile Janna G.ise serbest bırakıldı. Polis İvan B. ile hırsızlığı yapan diğer 2 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.