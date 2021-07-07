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Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü - Son Dakika

Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü

07.07.2021 13:07

Antalya'da Moldova asıllı 25 yaşındaki kadın konaklamak için gittiği pansiyonda, çalışanlar tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü. 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, üzerinde kan damlacıkları bulunan çarşaf ile şüphelilere ait, eşofman, şort ve telefonlara el koydu. Moldovalı kadın jandarmadaki ifadesinde "Uyuyordum bana saldırdıklarını fark ettim. Yatağımda kanlar vardı, ama nasıl oldu bilmiyorum. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

10 Haziran'da saat 03.00 sıralarında, Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi Kilise yakası mevkiindeki bir pansiyonda meydana gelen olayda, erkek arkadaşı A.E.'nin de aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla tatile giden Antalya'da yerleşik yaşayan Moldova asıllı Türk vatandaşı M.P. (25), gece boyunca dışarıda eğlendikten sonra odasına döndü.

OTEL ODASINDA SALDIRIYA UĞRADI

M.P, erkek arkadaşı A.E. alkol almaya gittiği sırada odasına çekilip, yatağına uzandı. İddiaya göre bir süre sonra odaya giren H.Y. (20) ile C.T. (22), M.P.'ye cinsel saldırıda bulundu. M.P. ile iki şüpheli arasında arbede yaşandı. A.E.'nin geldiğini fark eden H.Y. ile C.T. odadan çıkarken, M.P. ile erkek arkadaşı jandarmayı aradı.

Pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyen genç kadın şikayetçi olmadı

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE EZİKLER TESPİT EDİLDİ

Pansiyona gelen jandarma, şüpheliler H.Y. ile C.T.'yi gözaltına aldı. Üzerinde kan damlacıkları bulunan çarşaf ile şüphelilerin şort, tişört ve odada yatak üzerinde bulunan C.T.'ye ait telefona el konuldu. M.P.'nin hastanede yapılan muayenesinde, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu, cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı belirlendi.

Pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyen genç kadın şikayetçi olmadı

"UYKU SERSEMİ NE OLDUĞUNU TAM ANLAYAMADIM"

Pansiyona ilk giriş yaptıklarında çok güzel karşılandıklarını anlatan M.P., ifadesinde şöyle dedi:

"İşletmeye girerken yanımızda alkol getirmiştik. Bizi çok iyi karşıladılar. Biz pansiyonda biraz zaman geçirdikten sonra dışarı çıktık. Tahmini iki saat kadar sonra geri döndük. Erkek arkadaşım beni orada bıraktıktan sonra marketten alkol almak için yanımdan ayrıldı. Ben de bu arada uyudum. Odadaki sesler sebebiyle gözümü açtığımda, odamda işletmede çalışan H.Y. ile C.T vardı. Uyku sersemliğinin etkisiyle tam ne olduğunu anlayamadım. Fakat bana karşı cinsel saldırıda bulunulduğunu fark ettim. Ben de bunu engellemek için mücadele ettim. Bu esnada çığlık atıp, ağlayıp, bağırıyordum. Sürekli bu kişilerle fiziki mücadele halindeydim. Sonrasında erkek arkadaşımın bağırdığını duyan H.Y ile C.T., kaçarak ayrıldı. Bunlardan biri kaçarken telefonu unuttu. Yatağımın her yerinde kan vardı. Ben bu kanların nasıl olduğunu bilmiyorum. Kimseden şikayetçi ve davacı değilim."

Pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyen genç kadın şikayetçi olmadı

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen C.T., "Ben gürültü sonrası odaya gittim. Ancak odada bulunan M.P., bana küfür ederek, çıkmamı söyledi. Bize iftira atıyor. Neden böyle yaptığını bilmiyorum" dedi.

İfadesinde M.P.'ye cinsel saldırıca bulunmadığını söyleyen H.Y. ise "Havuzda yüzdüğümüz sırada M.P.'nin seslendiğini duydum. Gittiğimde C.T., M.P.'yi sakinleştirmeye çalışıyordu. O da bağırıp, duruyordu. Ben kimseye cinsel saldırıda bulunmadım. Bize karşı neden böyle suç attığını bilmiyorum" diye konuştu. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü

Jandarma, Moldova, Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü - Son Dakika


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