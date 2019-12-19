MOLDOVALI KOMŞUSUNU ÇAKIYLA ÖLDÜREN SANIĞIN DAVASINDA MÜTALAA - Son Dakika
Son Dakika Güncel MOLDOVALI KOMŞUSUNU ÇAKIYLA ÖLDÜREN SANIĞIN DAVASINDA MÜTALAA - Son Dakika

MOLDOVALI KOMŞUSUNU ÇAKIYLA ÖLDÜREN SANIĞIN DAVASINDA MÜTALAA

6 saat önce

Komşusu Tatiana Açan'ı (54) para vermediği için çakıyla öldürdüğü iddia edilen Ali G.'nin (21) yargılandığı davada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) rapor geldi.

MOLDOVALI KOMŞUSUNU ÇAKIYLA ÖLDÜREN SANIĞIN DAVASINDA MÜTALAA, System.String[]
Komşusu Tatiana Açan'ı (54) para vermediği için çakıyla öldürdüğü iddia edilen Ali G.'nin (21) yargılandığı davada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) rapor geldi. BTK'den gelen raporda maktul ve sanığın telefon numaraları arasında hiçbir arama ve mesaj kaydının olmadığı belirtildi. Sanık Ali G.'nin ilk duruşmada maktul ile olaydan 3-4 ay önce ilişkisi olduğunu, ayda bir konuşup mesajlaştıklarını öne sürmüştü. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bağcılar'da 21 Şubat 2018 günü komşusu ve annesinin arkadaşı olan Moldova asıllı Tatiana Açan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali G.'nin davasına devam edildi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu Ali G. getirilirken, Tatiana Açan'ın kocası Kartal Açan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ali G.'nin ilk duruşmada maktul ile olaydan 3-4 ay önce ilişkisi olduğunu, maktulden ayrılmak istediğini ve aralarında çıkan tartışmada yumruk atarken elindeki çakının maktulün boynuna saplandığını iddia etmişti. Hakimin sanığa telefonla konuşup konuşmadıklarını soru sorması üzerine, sanık ayda bir konuşup mesajlaştıklarını öne sürmüştü.

Mahkemenin sanık ile maktul arasında telefonla bir iletişim olup olmadığına dair istediği rapor, duruşma arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) geldi. BTK'den gelen yazıda geriye yönelik maktul ve sanık arasında arama ve mesaj kayıtlarının olmadığı belirtildi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaasında sanığın soruşturma aşamasında suçunu itiraf ettiği, hakim karşısında ise ifade değiştirdiğini belirterek BTK'den gelen rapora göre de maktul ve sanık arasında hiçbir arama ve mesaj kaydının çıkmadığına değindi. Savcı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek "Tasarlayarak" ve "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığa, "Nitelikli yağma" suçundan da 15 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme, sanık Güney ve avukatına son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 arkadaşını yakan sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
Davetsiz girdikleri düğünde damadı döverek öldürdüler Eşini ve kızını öldüren sanık: Ölen yabancı birisi değil, onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:00 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika
18:00 Edirne diyanet'in 'tabure' uygulaması selimiye camii'nde başladı - Son Dakika
18:00 Bursa liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
18:00 Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:00 Kılıçdaroğlu yeni siyaset anlayışını türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MOLDOVALI KOMŞUSUNU ÇAKIYLA ÖLDÜREN SANIĞIN DAVASINDA MÜTALAA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]