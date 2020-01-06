Moldovalı milli futbolcu Igor Armas: "Engin Fırat'tan sonra takıma inanmaya başladık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Moldovalı milli futbolcu Igor Armas: 'Engin Fırat'tan sonra takıma inanmaya başladık' - Son Dakika Spor

Moldovalı milli futbolcu Igor Armas: "Engin Fırat'tan sonra takıma inanmaya başladık"

6 saat önce

Moldova A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Andrei Cojocari, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Moldovalı milli futbolcu Igor Armas:

Moldova A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Andrei Cojocari, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, milli takımın başına Türk teknik direktör Engin Fırat'ın gelmesiyle büyük bir değişim yaşadıklarını ifade ederek, "Hocanın gelişinden itibaren çok fazla şey değişti ve bu çok hızlı şekilde oldu. İnanılması güç bir değişimdi bu. Çok daha iyi ve hızlı oyun oynamaya başladık. Moldova'nın, hatta takımın kendine olan inancı azalmıştı. İyi oyun oynayamıyorduk fakat bu iki maçta neler yapabileceğimizi gösterdik. Bunda hocanın katkısı gerçekten çok büyük. Bizim için çalışabileceğimiz en iyi hoca olarak görüyorum. Şimdi önümüzdeki İsveç maçında skor almayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.


"Epureanu inşallah Başakşehir'in şampiyonluğuna katkıda bulunur"


Türkiye'de Medipol Başakşehir forması giyen Moldovalı milli futbolcu Epureanu ile ilgili de konuşan Cojocari, "Epureanu'yu hepimiz çok seviyoruz. Son yıllarda Türkiye'de çok büyük işlere imza atarak bizleri gururlandırdı. Son zamanda sakatlık geçirdi, ondan dolayı üzüldük ama şimdi neyse ki geri geldi. Umarız Başakşehir'e katkı vermeye devam eder. Başakşehir'e şampiyonluk yolunda ilerlemesine katkıda bulunur. Ondan dolayı Türk ligini takip ediyoruz. Türkiye liginin çok zevkli ve güçlü bir lig olduğunu söylemeliyim" açıklamasını yaptı.


Igor Armas: "Engin Fırat'tan sonra takıma inanmaya başladık"


Moldova A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Igor Armas ise, Teknik Direktör Engin Fırat ile çalışmaya başlamalarının ardından Moldova halkının milli takıma inanmaya başladığının altını çizerek, "Hocanın gelişinden sonra birçok şey değişti. Galibiyet veya puan alamamamıza rağmen bizi destekleyenler takıma inanmaya başladı. Biz de aynı şekilde takıma inanmaya başladık. Bizim için oyunun değişimi anlamında Engin Hoca liderliğinde çıktığımız 2 karşılaşma çok önemliydi. Şimdi Katar'da İsveç ile bir hazırlık maçı oynayacağız. O maçta da hem hocaya hem de bizi destekleyen Moldova halkına kendimizi göstermek ve iyi sonuçlar almak istiyoruz" diye konuştu.


Moldova, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:42 
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