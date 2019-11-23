Son Dakika Haberleri: Moldovalı tur operatörleri Cıbıltepe'yi gezdi
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Moldovalı tur operatörleri Cıbıltepe'yi gezdi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, Moldova'dan gelen tur operatörlerini ağırladı.

Moldovalı tur operatörleri Cıbıltepe'yi gezdi, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, Moldova'dan gelen tur operatörlerini ağırladı.

Sarıçam ormanları arasındaki kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin kış turizminde adeta parlayan yıldızı haline gelen Cıbıltepe, yabancı turizmcilerin de ilgisini çekiyor.

Karslı turizmciler, Moldovalı heyete, yeni konforlu telesiyej sistemiyle hizmet verecek olan kayak merkezini gezdirdi.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisinin de Sarıkamış'ta bulunduğunu ifade ederek, "Bölgemizin tanıtımına katkı sunmak için Moldova'dan gelen misafirlerimizi konuk ettik. Sarıkamış'ın doğasını, kar güzelliğini anlattık, memnun kaldılar." dedi.

Taş, Moldova, Azerbaycan, İran, Rusya ve Gürcistan ile bağlantılarının sürdüğünü belirterek, dolu dolu bir sezon geçirmek için planlar yaptıklarını dile getirdi.

Heyecanla yeni kış sezonunun başlamasını beklediklerini aktaran Halit Taş, bu sezon da yine yurt içinden ve dışından çok sayıda turisti ağırlayacaklarını ifade etti.

Sarıkamış, Moldova, Türkiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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