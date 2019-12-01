Son Dakika Haberleri: Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı - Son Dakika

Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı

6 saat önce

Adana'da torbacılık yaptıkları iddia edilen Moldova uyruklu kadın ile bir şahıs gözaltına alındı.

Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı, System.String[]

Adana'da torbacılık yaptıkları iddia edilen Moldova uyruklu kadın ile bir şahıs gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde Moldova uyruklu kadın ile bir erkeğin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen narkotim ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 38 yaşındaki Lilia Zmeu adlı kadını ve Kemal D.'yi (38) gözaltına aldı. Polis yaptığı aramada metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Türk zanlının kadına kuryelik yaptırdığı ileri sürülerken, ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Kemal D. tutuklandı. Moldovalı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kadın, uyuşturucu kullanmadıklarını, ilaç aldıklarını öne sürdü. - ADANA

Moldova, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkollü genç kadın, fuhuşa zorlandığını iddia ederek polislere saldırdı
Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı Manisa'da zeytin ağacı katliamı: 500'den fazla ağacı katlettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 17:19:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]