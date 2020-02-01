Moldovalılar ülkenin diline Romence denmesini istemiyor: Peki meselenin perde arkasında ne var?

Moldova, ülkenin dilinin komşu Romanya'nın resmi dili olan Romence olarak anılması istenmiyor. Cuma günü Romanya devleti tarafından fonlanan Romanya Akademisi bir bildiri yayınlayarak Moldovaca'nın Romence'nin bir dialekti olduğunun açıklaması Moldovalıları kızdırdı. Moldova ülkenin diline Romence denmesini istemiyor.



Romanya Akademisi, Moldovaca'ya sadece Romence denmesi gerektiğini savunarak, "Avusturyalıların konuştukları dile Almanca dendiğini veya Belçikalı Valonların Fransızca konuştuğunu ve bu dile farklı isim vermediklerini" meseleye örnek olarak sundu. Yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı Açıklaması