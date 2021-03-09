Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor - Son Dakika

Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor

09.03.2021 11:36

Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor 'Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'nde yapılan testler, kanserin erken tanısında önem taşıyor Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor

'Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'nde yapılan testler, kanserin erken tanısında önem taşıyor

Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil: "Moleküler testler sayesinde kanser tanısını erken dönemde koyabiliyoruz"

Tıbbi Genetik Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özalp: "Kanser yatkınlık araştırması yapıyoruz"

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren 'Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'nde yapılan testler sayesinde kanserin erken tanısı ve ailesel yatkınlığı olan bireylerde kanser gelişim riski saptanıp kanser gelişmeden önlem almak mümkün olabiliyor. Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, "Moleküler testler sayesinde hastada kanser tanısını erken dönemde koyabiliyoruz" dedi.

Son teknolojik cihazlar kullanarak bölgede hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'yle de adından söz ettiriyor. Son 20-30 yılda Türkiye'nin gelişme gösterdiği alanlardan biri olan 'Genetik Hastalıkların Moleküler Tanısı' alanında birçok test, artık yurt dışına gitmeye gerek kalmadan hastanelerde ücretsiz olarak yapılıyor.

2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kişinin öldüğü kanser ise bu merkezde yapılan testler sayesinde önceden tespit ediliyor ve koruyucu önlemler alınıyor.

"Akıllı ilaçlar ve immünoterapi sağ kalımları uzatıyor"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çil, "Kanser, son dönemin en önemli hastalıklarından birisi. Kanser tedavileri de son 30 yılda çok önemli gelişmeler gösterdi. Son 20 yılda özellikle cerrahi tedavide, radyoterapide ve sistemik tedavilerde çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Sistemik tedavilerden de kemoterapi sık kullandığımız bir tedavi yöntemi fakat akıllı ilaçlar gibi, immünoterapi gibi son 10 yılda geliştirilen ve sık kullanılan tedavilerin sağ kalımları uzattığını görüyoruz. Akıllı ilaçlar ve immünoterapi tedavisinin başarılı şekilde uygulanabilmesi için o hastaya özgü moleküler yapının veya genetik yapının ortaya konması gerekiyor" diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde moleküler veya genetik testlerin ücretsiz yapıldığını aktaran Çil, "Modern bir onkolojik tedavi uygulanabilmesi için o onkoloji merkezinde moleküler veya genetik testlerin mutlaka yapılabilmesi gerekir. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu testler tüm kapsamıyla yapılabiliyor. Biz de bu sayede hastalara akıllı ilaçları ve immünoterapi tedavisini uygulayabiliyoruz ve hastaların yaşam süresini uzatıyoruz. İkinci unsur da bu moleküler testlerin yapılmasıyla hastalara çok erken dönemde tanı koyuyoruz ya da hastalık oluşmadan önce tanıyabiliyoruz. Dolayısıyla bazı hastalarda kanserin oluşumunu önlemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Timuçin Çil, erken tanının çok önemli olduğunu kaydederek, "Moleküler testler sayesinde hastada kanser oluşmaması için önlem alabiliyoruz" dedi.

"Kanser yatkınlık araştırması yapıyoruz"

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinde görevli Tıbbi Genetik Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özalp, merkezlerinde yapılan testler sayesinde kanser gelişmeden kansere neden olabilecek genetik değişikliklerin saptandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kanser ile ilgili moleküler genetik testleri hem kanserli dokudan hem de hastanın kanından çalışmak mümkün. Bunun dışında kanser gelişmeden, kansere neden olabilecek genetik değişiklikleri saptamak ve hastaların kansere yatkınlıklarını belirlemek de mümkün. Merkezimizde hastalardan ve ailelerinden kanser yatkınlık genleriyle ilgili taramaları yapıyoruz. Gerekli durumlarda ailedeki riskli bireyleri belirleyip, kanser gelişmeden önce koruyucu tedaviler ve cerrahiler planlanabiliyor.

Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor
Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor
Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor
Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor

Öğretim Üyesi, Genetik, Kanser, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Moleküler testler, kanser hastalarının ömrünü uzatmayı hedefliyor - Son Dakika


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