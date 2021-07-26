Moliere'in "Cimri"si İnegöllüleri kahkahaya boğdu - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin yaz aylarına renk katan Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Temmuz ayı ile başlayan ve 15 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlikler, her hafta sonu Amfi Tiyatroda pandemi kuralları çerçevesinde yapılan gösterilere, ilçe halkının ilgisi de yoğun oluyor

Temmuz ayının ilk haftası Irmak Arıcı konseri ve Ziyafet Sofrası tiyatro gösterisi ile startı verilen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerinin ikinci haftasında da Mahalle Takımları Sergisi, Yetenek Sirkiniz Gösterisi ve Altar 80'ler 90'lar konseri yapılmıştı. 3'üncü haftada da Oz Ülkesi Çocuk Tiyatro Gösterisi izleyici ile buluştu. 24 Temmuz Cumartesi akşamı Melda Kuyucu Kılıç ve İnegöl Belediyesi TSM korosunun konseriyle devam eden etkinliklerde, Pazar akşamı da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı Fransız komedya yazarı Moliere'in eseri "Cimri" tiyatro oyunu sahnelendi.

21.00'da Amfi Tiyatroda başlayan tiyatro gösterisine ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Daha önce pek çok oyunla İnegöllülere sanat dolu geceler yaşatan Şehir Tiyatrosu, Fransız Komedya Yazarı Moliere'in "Cimri" isimli oyunuyla da alkış topladı. 2 perdelik komedi oyununu Volkan Derman yönetti. Moliere'in 'Cimri'si, Paris'in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyasını sahneye taşıyor. Parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumu sergileyen oyunda, parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış