Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı - Son Dakika

Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı tarafından ilk kez bu yıl verilmeye başlanan "Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı tarafından ilk kez bu yıl verilmeye başlanan "Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.


Jürinin başarılı bulduğu tezlere ödülleri BUÜ İlahiyat Fakültesi İbnü'l-Cezeri Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Müftüsü İzani Turan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, akademisyenler, ödül alan tez sahipleri ve aileleri katıldı. Kılavuz, üniversite yönetimine geldikleri zaman yüksek lisans öğretiminde, sosyal bilimlerde makale mecburiyetini kaldırdıklarını hatırlattı. Sosyal bilimler alanının akademik yayın konusunda bir adım geride kaldığına işaret eden Kılavuz, "Makalelerin indeks yayınlarına girecek yayınlarda yayınlatılması, atıf almak gibi hususlar sosyal bilgilerin gündemine yeni girdi. Bunu itiraf etmek zorundayız. Eğer biz sosyal bilimler için fen ve sağlık bilimlerinde ön gördüğümüz kriterleri uygulamaya çalışsak, bir iki istisna haricinde kimse akademik olarak yükselemez. Ondan sonra da bunu aşmak için bir takım hülleler yapılıyor. Senatoda bu konuyu ele aldık ve oy birliği ile karar aldık. Sosyal bilimlerde bu her zaman böyle gitmeyebilir. İleriki süreçte bir miktar daha seçici olabiliriz. Ancak mevcut şartlarda yüksek lisans öğrencilerine makale yazma şartını kaldırmakla iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.


Bilal Kemikli ise konuşmasında, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kalitenin arttırılması maksadıyla fakülte olarak ilk kez düzenleyecekleri ödül töreninin gelecek yıllarda kalıcı olmasını istediklerini söyledi. Dekan Prof. Dr. Bilal Kemikli, fakülte olarak Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri ile en iyi eğitimi vermeye gayret ettiklerinin altını çizdi.


Müftü İzani Turan ise, BUÜ İlahiyat Fakültesi'nin Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri arasında bir marka konumunda bulunduğunu söyledi. Tez ödül töreni öncesinde Dr. Öğretim Üyesi Turgay Gündüz de "İlahiyat Araştırmalarında Kalite ve İlahiyat Studies" konulu bir sunum yaptı.


Prof. Dr. Salih Karacabey, Doç. Dr. Mehmet Ulukütük ve Doç. Dr. Abdurrahim Kozalı'dan oluşan jürinin titizlikle incelediği tezler sonucunda ödüle layık görülen isimler belgelerini protokolün elinden aldı. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Molla Fenari, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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