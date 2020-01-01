"Molla Fenârî" ödülleri sahiplerini buluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Molla Fenârî' ödülleri sahiplerini buluyor - Son Dakika

"Molla Fenârî" ödülleri sahiplerini buluyor

6 saat önce

Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı tarafından 2019 yılından itibaren her sene "Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülü" adıyla düzenlenecek olan yarışmanın kazananları belli oldu.

Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı tarafından 2019 yılından itibaren her sene "Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülü" adıyla düzenlenecek olan yarışmanın kazananları belli oldu.


BUÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri içinde en iyi olanları belirlemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek maksadıyla düzenlenen yarışmaya ilgi beklenenin üzerinde oldu. Jüri tarafından başarılı bulunan tezlere ödül vermek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İbnü'l-Cezeri Salonu'nda ödül töreni yapılacak. Kazananların ödüllerini alıp tezlerinin kısa bir sunumunu yapacağı törende Dr. Öğretim Üyesi Turgay Gündüz de "İlahiyat Araştırmalarında Kalite ve İlahiyat Studies" konulu bir konferans verecek. - BURSA

Molla Fenari, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:51 Kaynak: İHA
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