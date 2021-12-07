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Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

07.12.2021 18:04

- Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor Tarihi medrese şubatta hizmete açılıyor Yıldırım Belediyesi tarafından 'Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi' olarak ilçeye kazandırılacak tarihi medresede çalışmalar hızla devam ediyor.

- Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

Tarihi medrese şubatta hizmete açılıyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi tarafından 'Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi' olarak ilçeye kazandırılacak tarihi medresede çalışmalar hızla devam ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen medresedeki çalışmaları yerinde inceledi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği medresenin yeni değerler yetiştireceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Molla Yegan Medresesi'ndeki restorasyon çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Çocuk Aktivite Merkezi olarak hizmet verecek olan medresemizdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu tarihi yapıyı ayağa kaldırarak hem ecdada olan vefa borcumuzu ödüyoruz hem de burayı çocuk aktivite merkezine dönüştürerek evlatlarımızın geleceğine katkı sağlıyoruz. Sona yaklaştığımız 'Molla Yegan Medresesi'ni 'Çocuk Aktivite Merkezi' olarak evlatlarımızın hizmetine sunacağız. Teknolojik ve sanatsal anlamda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için bilim, robotik kodlama, sanal yazılım, drama, el sanatları atölyelerinde dersler verilecek. Ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktivitelerinin yapılacağı merkezimizde, anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştireceğiz. Tüm Yıldırımlı annelerin ve çocukların göz bebeği olacak bu mekanı 2022 yılı Şubat ayında hizmete açacağız" dedi.

Çocuk dostu belediye

Gençlere ve çocuklara yönelik projeleri önemsediklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Geleceğimiz olan evlatlarımıza yönelik projeleri, yaptığımız tüm projelerden ayrı değerlendiriyor ve uyguluyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak çocuklar için yaptığımız işlerle minik kalplere dokunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitimlerimizi ve etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Kış ve Yaz Spor Okulları'mızda verdiğimiz eğitimler ile son iki yılda 36 bin çocuğumuzu sporla buluşturduk. Bunun yanında ilçemize çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri 17 yeni park kazandırdık ve 3 parkında yapımı hızla devam ediyor. Erikli Çocuk Aktivite Merkezi'mizde annelerimiz ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi için yapmış olduğumuz aile etkinliklerini sürdürüyoruz. Geleneksel Sokak Oyunları ve Sonbahar Şenliğimiz ile 10 bini aşkın evladımıza dokunduk. Sürdürülebilirliği olan ve içerisinde insan yetiştirebileceğimiz mekanları ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz. Barış Manço Kültür Merkezi'mizde 'Adam Olacak Çocuklar'ımıza robotik kodlama ve yazılım hizmeti vereceğiz. Evlatlarımız için daha birçok hizmeti hayata geçirip onların geleceklerini birlikte şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

Yıldırım Belediyesi, Molla Yegan, oyunlar, Medrese, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika


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