Mollaahmetler'de 4 Gölette Çalışma Başladı - Son Dakika

Mera hayvancılığının yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirdiği Hayvan İçme Suyu Göleti bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ile üreticilere destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde 4 adet gölette çalışma başlattı. Mahalle muhtarı Kadir Çelik, yaylım hayvancılığı yapan üreticileri yakından ilgilendiren çalışma için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kış mevsimi öncesinde Hayvan İçme Suyu göletlerine yönelik olarak yaptığı çalışmaları yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde bulunan 4 adet HİS göleti bakıma alındı. Hayvanların kullandığı göletlerde yapılan çalışmaların üreticileri mutlu ettiğini belirten Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, "Yağışlar başlamadan önce, mahallemizde bu çalışmaların yapılması oldukça güzel. Yağışlar başlayınca göletlerde biriken su, yaylım hayvancılığı yapan üreticiler için oldukça önemli hale geliyor. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak için daha kısa mesafeler harcanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, suya daha kolay ulaşabilir. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e yapılan hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.