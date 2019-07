Mollakasım Halk Plajı 2. kez 'Mavi Bayrak' almayı hak kazandı

Van'ın Tuşba Belediyesinin bölgeye kazandırdığı Mollakasım Halk Plajı, 2019 sezonundan da nitelikli plajlara verilen 'Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak' almaya ikinci kez hak kazandı.

Van'ın Tuşba Belediyesinin bölgeye kazandırdığı Mollakasım Halk Plajı, 2019 sezonundan da nitelikli plajlara verilen 'Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak' almaya ikinci kez hak kazandı.



Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak; deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için sağlanan olanaklar gibi 33 kriterin tümünü yerine getirdiği için Türkiye'de ilk kez denizlerin kıyı şeridinin dışında Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mollakasım Halk Plajı'na verilmişti. Tuşba Belediyesinin her yıl yenilenmesi gereken Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak başvurusu üzerine Van'a gelen TÜRÇEV Ulusal Koordinatörü Gülşen Narin ve TÜRÇEV Ulusal Koordinatörü Yardımcısı Mert Şanlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Mühendisi Müge Şanal'dan oluşan heyet, gün boyu halk plajında incelemelerde bulunarak, 33 kriteri tek tek ele aldılar. Belediye tarafından 33 kriterin tamamının yerine getirildiğini tespit eden heyet, daha sonra Tuşba Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret edip, Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak'ı takdim ettiler.



Makamında 'Mavi Bayrağı' takdim eden TÜRÇEV ve Kültür Turizm Bakanlığı heyetini kabul eden Başkan Akman, "2019 yılı için Mavi Bayrağımız hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



Van Gölü'nün güzelliği ve temizliğinin bu ödülle taçlandırılarak tescillendiğini kaydeden Başkan Akman, "Mavi Bayrak; temiz ve örnek plaj demek. Tabii ki de bu gurur Tuşba'nın. Sadece bu güzellikleri yapmakla olmuyor. Önemli olan bu yapılanları korumak ve temiz tutmaktır" ifadelerini kullandı.



Mavi Bayrak denince akla ilk gelen deniz temizliği olduğunu, ancak Mavi Bayrağın aynı zamanda güvenli, sağlıklı, temiz bir çevrenin de sembolü olduğunu belirten Başkan Akman, "Plajın sadece suyunu temizliğinden ibaret değildir. Bunun yanı sıra 33 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor. Bunun için mavi bayrağı almak zor, fakat kaybetmek çok kolaydır. Mavi Bayrağımız bu yılda plajımızda dalgalanacak. Bu da Tuşba Belediyemizin çevreye olan duyarlılığının simgesidir. İnşallah bundan sonra her sene Mavi Bayrağı almaya hak kazanacağız" şeklinde konuştu.



Mavi Bayrak



Her yıl yenilenmesi gerektiği için Tuşba Belediyesi tarafından yapılan başvuru üzerine TÜRÇEV ve Kültür Turizm Bakanlığından gelen bir heyet tarafından yapılan inceleme sonucunda aranan tüm şartların yerine getirildiği için Uluslararası Çevre Ödülü olan 'Mavi Bayrak', haziran-eylül ayları arasında bir kez daha Mollakasım Halk Plajı'nda dalgalanmaya hak kazandı. Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği, çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi, plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması ile çevre yönetimi gibi 33 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler kontrol edildikten sonra sezon boyunca Mavi Bayrak asılmaktadır. Sezon bitiminde mevcut Mavi Bayrak kaldırılmaktadır. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çin'de 400 yıllık taş tablet bulundu!

Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları