Elazığ'da, Mollakendi Beldesi'ndeki metruk binalar yıkılıyor.

Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, yaptığı açıklamada, beldedeki görüntü kirliliği ile çocuklar için risk oluşturan metruk binalarının yıktıklarını söyledi.

Belde merkezinde ve Güntaşı Mahallesi'nden bulunan metruk evlerin yıkım çalışmalarını biran önce tamamlaması için ekiplerin gayretle çalıştıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tarafından önceden tespit edilen harabe yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Şu ana kadar 20'ye yakın metruk yapının yıkım işlemi tamamlandı. Tehlike arz eden yapılar, belde sakinlerimize sorun oluşturmadan belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere katkı sunan değerli belde sakinlerimize teşekkür ediyoruz."