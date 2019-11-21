Son Dakika Haberleri: Mollakendi Beldesi'ndeki metruk binalar yıkılıyor
Son Dakika Güncel Mollakendi Beldesi'ndeki metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Mollakendi Beldesi'ndeki metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Elazığ'da, Mollakendi Beldesi'ndeki metruk binalar yıkılıyor.

Mollakendi Beldesi'ndeki metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Elazığ'da, Mollakendi Beldesi'ndeki metruk binalar yıkılıyor.

Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, yaptığı açıklamada, beldedeki görüntü kirliliği ile çocuklar için risk oluşturan metruk binalarının yıktıklarını söyledi.

Belde merkezinde ve Güntaşı Mahallesi'nden bulunan metruk evlerin yıkım çalışmalarını biran önce tamamlaması için ekiplerin gayretle çalıştıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tarafından önceden tespit edilen harabe yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Şu ana kadar 20'ye yakın metruk yapının yıkım işlemi tamamlandı. Tehlike arz eden yapılar, belde sakinlerimize sorun oluşturmadan belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere katkı sunan değerli belde sakinlerimize teşekkür ediyoruz."

Mehmet Enis Doğan, Mollakendi, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'ün 'yaşasın asker çocuğu' dediği fatma topal 89 yaşında
Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:34:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mollakendi Beldesi'ndeki metruk binalar yıkılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]