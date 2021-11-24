Üye Girişi
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı - Son Dakika

Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı

24.11.2021 01:14

Almanya'nın Mölln kentinde, 23 Kasım 1992 yılında Neonaziler tarafından evleri kundaklanarak hayatını kaybeden Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz'ın ölümünün 29. yılında evlerinin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Almanya'nın Mölln kentinde, 23 Kasım 1992 yılında Neonaziler tarafından evleri kundaklanarak hayatını kaybeden Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz'ın ölümünün 29. yılında evlerinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine, Mölln Belediye Başkanı Jan Wiegels, yangında 3 aile ferdini kaybeden Faruk ve Hava Arslan çiftinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri ile birçok vatandaş katılım sağladı.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde bağlı Mölln kentinde 23 Kasım 1992 tarihinde Neonaziler tarafından evleri kundaklanması sonucu hayatını kaybeden Bahide Arslan (51), Yeliz Arslan (10) ve Ayşe Yılmaz'ın (14) ölümünün 29. Yılında, Mühlenstrasse bölgesinde 9 numaralı caddedeki evlerinin önünde evlerinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Almanya'nın liman kenti Hamburg'a 50 kilometre uzaklıkta yer alan Mölln'de kundaklanan evin önünde buluşan Türk ve Almanlardan oluşan katılımcılar, yapılan konuşmalarından ardından evin önüne çiçekler bırakıp mum yaktı. Sonrasında Mölln Belediyesi tarafından organize edilen salona geçen katılımcılar, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle soğuk havaya rağmen dışarıda ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde törene katıldı. Mölln Belediye Başkanı Jan Wiegels törende yaptığı konuşmasına, Solingen ve Hanau gibi ırkçı saldırıların olduğu kentlerle bir birlik oluşturduklarını belirterek, bu tür olaylardan ders çıkarılması açısından bu olayların her daim hatırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Törende Türkiye'yi temsilen konuşan Hamburg Muavin Konsolosu Osman Taş yaptığı konuşmada, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in mesajını iletti. Almanya'da hala yabancı düşmanlığı ve ırkçı saldırıların olduğuna dikkat çeken Taş, Almanya'daki ırkçılığa vurgu yaparak, "Bu vahim olayın üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen maalesef hala hastalıklı zihniyetler insanları etnik kökenlerine ve inançlarına göre ayrıştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Mölln'de bir caddeye adımız verilmeliydi"

Acılı anne Havva Arslan, anma töreninde yaptığı açıklamada, olay gecesini ve o anlarda yaşadıklarını anlattı. Havva Arslan, "Buraya gelmek bile istemiyorum. Acılar ve anılar tekrar gözümüzün önüne geliyor. İçimizde bir burukluk oluyor" ifadelerini kaydetti. Yangında annesi kızı ve eşini kaybeden acılı baba Faruk Arslan ise yaptığı açıklamada, "Mölln bizim beklentilerimize cevap veremedi. Hamburg'a taşınmayıp da Mölln'de yaşasaydık bizim hayatımız çoktan bitmiş olacaktı. Her sene bunu anmaya gelmek içimizdeki hırsı daha çok arttırıyor. Almanya'da annemin bizi getirdiği 1971 yılının güzelliklerini arıyorum ama maalesef yok. Buna ulaşmak, aşırı sağın olmadığı bir toplum oluşturmak için daha çok kat edecek yolumuz var. Yukarda oturanlar sesimizi net duyurabilseler, ırkçılığa karşı daha güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Mölln'de bir caddeye isimlerinin verilmemesine ilişkin tepki gösteren Faruk Arslan, "Esasında Mölln'de bir caddeye adımız verilmeliydi. Almanya'nın başka yerlerinde veriliyor ama olayın geçtiği Mölln'de bu isimler verilmiyor. Bu Mölln'ün utancıdır" dedi.

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan İbrahim Arslan ise, anma etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, anma etkinliklerinin resmi kurumlar tarafından değil de mağdur aileler tarafından yapılması gerektiğine vurgu yaptı. İbrahim Arslan, "Biz kendi isteğimizle resmi kurumların düzenlediği anma etkinliklerinden ayrıldık. Biz her sene anıları canlı tutma mücadelesi veriyoruz. Irkçı saldırıları canilerin değil sadece mağdurların perspektifinden anlatmaya çalışıyoruz. Adımızın bu şehirde yaşaması için hiçbir adım atılmadı. Bu evin ailemize verilerek müze yapılmasını ve sokaklarda isimlerimizin yaşamasını istedik ama 29 yıldır hiçbir caddeye Bahide veya Yeliz Arslan adı verilmedi. Bize destek veren insanlar sağduyulu ve mağdurların arkasında durmak isteyenlerdir. Buraya gelerek bize destek veriyorlar" diyerek, anma etkinliklerini resmi kurumların eline bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tarafından, ilk önce kundaklanmaya çalışılan ve 32 kişinin yaralandığı Ratzeburger Strasse adlı caddeye yürüyüş yapıldı. Katılımcılara kundaklanan evin önüne bırakmak üzere beyaz karanfil dağıtılırken, evin yıkılmış olması nedeniyle dikilen taş anıt üzerine çelenk bırakan grup, ırkçıları ve her türlü ırkçılığı bir kez daha lanetledi. Yerel saatle Akşam namazından sonra Mölln Fatih Sultan Camii'nde Arslan ailesi ve tüm ölenler adına İmam Mehmet Akçay tarafından mevlidi şerif okundu. Anma törenlerine, Mölln Belediye Başkanı Jan Wiegels, yangında 3 aile ferdini kaybeden Faruk ve Hava Arslan çiftinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Başkonsolosun isteği askıda kaldı

Geçtiğimiz yıl Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, Mölln Belediye Başkanı Wiegels'e hitaben yaptığı konuşmasında, Arslan ailesinin hayatlarını kaybeden fertlerinin, Mölln'de çocukların oynayacağı bir parka verilmesinin topluma önemli bir mesaj olacağını söylemişti. Bu konuşmanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hiçbir somut adım atılmaması ve çalışma yapılmaması üzerine Başkonsolos Sunel'in sözlerinin askıda kaldığı yönde eleştiriler ortaya çıkarken, yaşanan olay ise Türkler tarafından "Mölln'ün ayıbı" olarak nitlendirilmişti.

Mölln Katliamı nasıl olmuştu ?

Mölln'de, 1992 yılının 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan gece, ırkçı Neonaziler tarafından önce Ratzeburgerstrasse 13 adresindeki bir bina ateşe verilmişti. Bir kısmı ağır yaralı 32 kişinin yaralandığı kundaklamanın hemen ardından 2 ırkçı genç, Arslan ailesinin Mühlenstrasse bölgesinde 9 numaralı caddedeki evine yöneldi. Neonazilerin molotof kokteyli atarak kundakladığı ev, 3 kişiye mezar oldu. Polise telefon edip "Yaşasın Hitler, pis Türkleri yaktık" diye mesaj bırakan 2 caniden 1'i, yaşı küçük olduğu için sadece 7,5 yıl, diğeri ise önce müebbet hapis cezasına çarptırılmış, fakat daha sonra iyi halden ötürü cezası 15 yıla indirilmişti. - MÖLLN

Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı

Ayşe Yılmaz, Schleswig, Almanya, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu 00:00 Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 11:33 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

Son Dakika Haberleri
01:12 Meksika'da dehşete düşüren olay! Şehrin farklı yerlerine asılı 8 cansız beden tespit edildi
01:10 Xavi ilk kez puan kaybı yaşadı! Barcelona'nın Türk yıldızı, Messi'den sonra bir ilke imza attı
01:07 Lewandowski, adeta imkansızı başardı! Şampiyonlar Ligi'nde kırılması güç bir rekora imza attı
00:42 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kavga! AK Parti ve CHP üyelerini ayırmak için araya Mansur Yavaş girdi
00:09 Hacze gelen avukatı öldüren zanlıdan "Neden silah taşıyorsun?" sorusuna şaşırtan cevap: Karadenizliyiz, silahı severiz
00:07 Emre Belözoğlu, ''Alex mi Hagi mi?'' sorusunu cevapladı! "Türk futbol tarihinin en iyisi" diyerek net konuştu
00:02 Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması
00:00 Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu
23:59 Bayern Münih, Ukrayna'da turladı! Lucescu'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nden ayrıldı
23:57 Demet Akalın'ın "Onun dizisini Hira bile izlemiyor" dediği Aleyna Tilki'den cevap: Nefret kimseyi beslemez
Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması         
00:02
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 02:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement