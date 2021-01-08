Molly- Mae Hague takipçilerini şoke etti: Alnımda böyle bir leke vardı

O LEKEYİ ALDIRDI

21 yaşındaki Molly Mae Hague, Youtube kanalında yaptığı paylaşımda, alnında çilek büyüklüğünde ve şeklinde bir doğum lekesiyle dünyaya geldiğini açıkladı. Takipçileriyle paylaştığı makyaj videosunda, okul yıllarında ayrımcılığa ya da alaylara maruz kalma korkusuyla 12- 13 yaşlarında o lekeyi aldırdığını açıkladı. MAKYAJ VİDEOSUNDA ANLATTI

Hague, kamera karşısında uyguladığı makyaj tekniklerini anlattığı videosunda çocukluk fotoğraflarına da yer verdi. Katıldığı Love Island adlı yarışmayla TV ekranında da adını duyuran Molly-Mae Hague "Çok, çok büyük çilek şeklinde bir doğum lekesiyle dünyaya geldim" dedi.'ŞOKE EDİCİYDİ' Bu lekenin parlak kırmızı renkte olduğunu anlatan Hague, o doğum lekesini "Şoke ediciydi" diye tanımladı. Daha sonra bu lekeyi operasyonla aldırdığını da sözlerine ekledi. Molly Mae Hague "12 ya da 13 yaşlarındaydım. Ortaokula başlamadan önce o lekeyi aldırdım. Annem ve babam, benim o leke yüzünden alay konusu olup olmayacağımı bilmiyorlardı" diye konuştu.'TAM ALNIMIN ORTASINDAYDI'

Molly Mae Hague, takipçilerine eğer doğum lekeleri varsa bunlar yüzünden hayatı kendilerine zindan etmemeleri gerektiğini de belirtti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi doğum lekemi aldırmamın tek sebebi çok belirgin bir yerde, tam alnımda olmasıydı" dedi.KAN DAMARI YUMAĞI

Molly Mae Hague'nin sahip olduğu bu doğum lekesi tıpta "Hemanjiom" adı veriliyor. Nedeni ise kan damarlarının yoğun bir şekilde bir araya gelmesi. Sıklıkla ciltte görülen hemanjiom kan damarı yumağı şeklinde parlak kırmızı bir nodül olarak görülen bir doğum lekesi.ÇOKLU DOĞUMLARDA VE KIZ BEBEKLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR En çok yüz, kafa derisi, göğüs veya sırtta görülür. Bazen cilt dışında karaciğerde de bulunabilir. Eğer nefes almaya engel olmuyorsa tedavisi genellikle gerekli değildir. Molly Mae Hague'nin operasyonla aldırdığı bu doğum lekesi kız bebeklerde, erken doğanlarla ya da ikiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda daha sıklıkla görülüyor.KARANTİNA ZOR GEÇTİ

Molly Mae Hague, bir süredir Tommy Fury ile romantik bir ilişki yaşıyor. Hague, geçtiğimiz aylarda da karantina sürecini sevgilisiyle birlikte geçirdiğini belirtmişti. Genç yıldız fazlaca birlikte kalma nedeniyle Fury ile sık sık tartışmalar yaşadıklarını da ifade etmişti. Hatta işi "Birbirimizi öldürmeye hazırız" diyecek kadar ileriye götürmüştü.