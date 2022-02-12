Üye Girişi
Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı

12.02.2022 14:14
Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde Molnupiravir ilacının koronavirüs tedavisi kapsamına alındığını açıklamıştı. Bugünden itibaren Molnupiravir ilacı, koronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara bedava dağıtılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda" sözleriyle tanıttığı Molnupiravir ilacıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BUGÜN BAŞLADI

Koronayı hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacının bugünden itibaren koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmaya başlandığı duyuruldu. İlaç, geçtiğimiz hafta onay almıştı.

KORONADA KULLANILAN İLK ÖZEL ANTİVİRAL İLAÇ

Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor. Hap, koronavirüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Koronavirüs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:14 CHP'li Aykut Erdoğdu gelen doğal gaz faturasına isyan etti: Bu olacak iş değil
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:20:13. #1.13#
SON DAKİKA: Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement