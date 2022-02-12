Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda" sözleriyle tanıttığı Molnupiravir ilacıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BUGÜN BAŞLADI

Koronayı hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacının bugünden itibaren koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmaya başlandığı duyuruldu. İlaç, geçtiğimiz hafta onay almıştı.

KORONADA KULLANILAN İLK ÖZEL ANTİVİRAL İLAÇ

Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor. Hap, koronavirüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.