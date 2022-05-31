Molotof ile araçları kundaklayacaklardı - Son Dakika
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Molotof ile araçları kundaklayacaklardı

31.05.2022 09:36
Molotof ile araçları kundaklayacaklardı

Mersin polisi, molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK yanlılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin polisi, molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK yanlılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önceden eylem yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişiyi takibe alan ekipler, bu sabah yaptığı şafak operasyonuyla Ö.S. ve D.G.'yi gözaltına aldı.

Şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, eylem hazırlığı aşamasında oldukları öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Terörle Mücadele, Mersin, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Molotof ile araçları kundaklayacaklardı - Son Dakika


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